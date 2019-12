Boris in pole position, la sua Brexit diventerà realtà?

La Gran Bretagna ha votato, il premier Boris Johnson ha voluto portare ancora il paese alle elezioni per aggiudicarsi una maggioranza elettorale confortevole che gli consenta di compiere l'opera Brexit. Pochi momenti fa si sono chiusi i seggi e il conteggio dei voti verrà ultimato in poche ore.

Secondo gli exit poll i britannici confermerebbero la volontà di abbandonare l'Europa visto che la proiezione dei seggi conquistati dai conservatori gliene attribuisce addirittura 368 contro i 191 che i laburisti si sarebbero aggiudicati. Il gioco d'azzardo del sanguigno Boris, che è andato a votare col suo innocente cagnolino, avrebbe pagato. Tutto al condizionale visto che solo lo spoglio effettivo confermerà l'esito certificato delle elezioni e la validità degli exit poll.

La Gran Bretagna, un mondo a parte

In filigrana però la Gran Bretagna si conferma visceralmente attaccata alla sua indipendente cultura politica e ad uno spirito che la smarca dall'Europa.

Il risultato laburista, se confermato, è da considerarsi un tracollo per il partito guidato da Jeremy Corbyn. Deludenti anche i numeri attribuiti ai Lib-Dem di Jo Swinson, la giovane di ferro che non ha poi convinto se si è aggiudicata solo 13 seggi, mentre 55 seggi andrebbero agli indipendentisti scozzesi (Snp) sempre secondo le proiezioni. Da questi dati la nuova formazione guidata da Nigel Farage, il Brexit Party, non registra alcun seggio ma questo atteggiamento defilato ha consentito di tirare la volta al successo dei conservatori. È quello che si definisce il voto tattico, cioè il sostegno al partito più affine per far perdere l'avversario.

Vola la sterlina

Va segnalato che la Sterlina è già al rialzo su dollaro ed euro dopo il netto exit poll favorevole ai Tory. La proiezione allontanerebbe anche l'ombra dei Labour a trazione socialista di Jeremy Corbyn, temuto dai mercati e nel mondo del grande business per il suo programma radicale in politica economica e sociale. La divisa britannica guadagna l'1,85% sul dollaro e l'1.09 sull'euro.

Forse finirà l'incubo brexit

Se Boris Johnson potrà manovrare con una corposa maggioranza come si auspicava riuscirà a ottenere l’appoggio necessario a far approvare il suo accordo individuato da poco con l’Unione europea. Tutto ciò potrebbe finalmente portare in dirittura d'arrivo il processo di uscita dall'Europa che rimarrà nella storia come il momento più' schizofrenico e surreale dell'insieme della politica britannica di tutti i tempi.