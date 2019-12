Nuova Zelanda, recuperati i cavaderi di sei delle vittime del vulcano

In un tweet la polizia neozelandese ha fatto sapere che almeno uno dei corpi si troverebbe in acqua , e al momento i sommozzatori stanno cercando di recuperarlo.

"L'attrezzatura che gli operatori stanno indossando sull'isola è significativa in termini di peso e di limitazioni di movimento - ha chiarito il vice commissario di polizia Mike Clement - perché deve proteggere da fattori ambientali avversi. E dobbiamo essere preparati a un'eventuale nuova eruzione è un rischio che non possiamo escludere. Quindi devono muoversi lentamente, in modo efficace".

New Zealand Defence Force/Handout via REUTERS

