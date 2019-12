Ora anche Euronews italiano è su Instagram, ci trovate cercando "euronews.italiano".

Abbiamo lanciato questo canale con l'obiettivo di raccontarvi cosa succede in Europa e nel mondo come nessun altro, in maniera semplice e diretta. Qui cerchiamo di spiegare, a colpo d'occhio, come e perché i grandi eventi internazionali si riflettono sul vivere quotidiano di tutti noi.

Lo facciamo da Lione, dove lavoriamo in un grande cubo verde sulle rive del fiume, fianco a fianco con giornalisti di 11 lingue diverse, provenienti da ogni parte del mondo.

E quindi se il cuore del nostro giornalismo resta l'Europa, grazie allo scambio quotidiano con queste altre culture, su euronews.italiano vi racconteremo storie esclusive, in anteprima, provenienti da aree del mondo poco battute dalla copertura mediatica italiana. Iran, Russia, est Europa, Turchia, mondo arabo, per esempio.

Due o tre post nel feed curati manualmente dalla redazione italiana di Euronews, e una bella Instagram Story al giorno.

La nostra presenza sulla vostra timeline sarà discreta ma d'impatto, vogliamo stupirvi e farvi sollevare per qualche secondo gli occhi dallo smartphone, per farvi riflettere.

Seguiteci e fateci sapere cosa pensate del nostro racconto Instagram.