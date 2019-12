Australia: ecco le immagini del disastro ambientale che si consuma nel Paese

Nel novembre scorso lo Stato orientale australiano del Nuovo Galles del Sud, che ha come capitale Sydney, ha proclamato lo stato di emergenza: l’ordine è arrivato dalla premier Gladys Berejiklian. La situazione non è ancora sotto controllo e tutto può cambiare in modo repentino.

Secondo quanto riportato, si teme che - secondo le previsioni - il tempo possa peggiorare martedì. "Quindi - hanno detto i Vigili - cerchiamo di fare tutto il possibile adesso, in questi giorni, per poi prepararci a una recrudescenza degli incendi e, anche, preparare coloro che abitano nella zona a quello che potrebbe accadere martedì".

