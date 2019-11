"L'Unione europea può non difendere l'Europa - afferma il Segretario - e l'unità europea non può sostituire l'unità transatlantica, poiché una NATO forte ed un'Unione europea forte sono due facce di una stessa medaglia : entrambe sono indispensabili per la libertà e la prosperità dell'Europa".

Dal canto proprio, per Stoltenberg - secondo il quale era indispensabile un chiarimento in presenza di "preoccupazioni o divergenze di vedute" - la Francia svolge un ruolo importante all'interno della NATO,

