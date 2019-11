David Ibáñez, uno dei responsabili che si è dimesso martedì 26 novembre, ha spiegato all'agenzia _EFE _che la decisione era già stata presa prima delle elezioni "per l'aumento del 1.500% del numero dei membri, che da circa 140 sono diventati 2.600 in tutta la comunità". Ibáñez ha affermato: "Non diamo abbastanza".

"Dopo il successo delle elezioni nella regione, una vittoria possibile grazie a ciascuno dei simpatizzanti, dei militanti e dei dirigenti del partito, Vox Murcia ha bisogno di cambiare organizzazione e di accogliere nuove persone". Una riorganizzazione in vista delle prossime elezioni regionali, attese per la primavera del 2020.

La formazione di estrema destra, che nelle ultime elezioni si è affermata come terza forza politica, nella regione della Murcia è stato il movimento più votato in assoluto. I leader regionali - la maggior parte dei quali hanno incarichi nelle istituzioni locali - che fino a questo traguardo avevano coordinato il partito hanno quindi deciso che "squadra vincente si cambia" e che è il momento di rinnovare l'organizzazione.

