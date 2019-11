Teheran, nessuna marcia indietro sugli aumenti del carburante

"Possono manifestare, criticare il governo anche duramente. Lo accetteremo, ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani - Niente di quello che dicono è un problema, ma non permetteremo che si crei senso di insicurezza nella società". Per Teheran, che accusa i manifestanti di essere fomentati dall'opposizione e dalle ingerenze straniere, la situazione si sta normalizzando e il governo punta a ripristinare l'accesso a internet nelle prossime ore.

