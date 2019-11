Lo scorso giugno erano state 250mila le persone scese in strada nella capitale ceca per chiedere le dimissioni del premier, la manifestazione più grande dai tempi della Rivoluzione di velluto.

Bruxelles ha chiesto la restituzione della quota di sovvenzioni all'agricoltura assegnate ad Agrofert a partire dal febbraio 2017, quando in Repubblica ceca entrarono in vigore le modifiche alla legge sul conflitto d'interessi e Babis affidò Agrofert a un trust.

Coinvolto in una serie di indagini su presunte frodi, Babis - che ha sempre negato ogni accusa - è impegnato anche in un braccio di ferro con l'Unione europea per un possibile caso di conflitto di interessi legato alla Agrofert , la holding a cui fanno capo le aziende del suo impero, che spazia dal settore chimico a quello agricolo fino al mondo dei media.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.