Cile, un milione in piazza. 26.000 arresti e 22 morti dall'inizio delle proteste

Ieri intanto oltre un milione di persone si è raccolto in Piazza Italia a Santiago, per una nuova giornata di mobilitazione che i carabineros hanno nuovamente provato a reprimere con la forza.

