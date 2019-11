Studenti muoiono in grave incidente stradale in Slovacchia

BRATISLAVA, 13 NOV - In un incidente stradale avvenuto nel sud della Slovacchia sono morti 12 studenti, di cui quattro minorenni. Altri 15 giovani sono rimasti feriti, tre in maniera grave. Secondo i media slovacchi, il conducente di un camion carico di pietre ha perso il controllo del veicolo, che si è scontrato con un autobus di studenti fra le città di Nitra e Zlate Moravce. Si tratta del più grave incidente stradale mai avvenuto in Slovacchia dal 1995, quando un autobus ceco sfondò una barriera di sicurezza nei pressi di Kolarovice (nordovest del Paese) precipitando per 25 metri e causando 17 morti.(ANSA). YK1-CAL