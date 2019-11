Inghilterra centrale e settentrionale sott'acqua

Molti residenti di Fishlake - cittadina del distretto inglese di Doncaster - sono stati costretti a lasciare in fretta e furia le proprie case questo sabato, a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la regione. In sole 24 ore è caduto l'equivalente di un mese di pioggia, in alcune zone dell'Inghilterra centrale e settentrionale. Le piogge torrenziali non hanno intenzione di cessare e molti abitanti sono stati costretti a dormire in centri di accoglienza. Venerdì scorso una donna era stata trovata morta, nei pressi del fiume Derwent, a Darly Dale, nel Derbyshire. I servizi di emergenza hanno ricevuto negli ultimi due giorni oltre 150 chiamate, in varie aree del Paese, dove l'Agenzia per l'ambiente aveva lanciato l'allarme inondazioni.

Bentley, ne pressi di Doncaster, Gran Bretagna REUTERS/Henry Nicholls

Corbyn e Johnson nelle zone colpite

Il leader dei laburisti Jeremy Corbyn, in piena campagna elettorale in vista del voto anticipato del prossimo 12 dicembre, si è recato nelle zone colpite.

La vigilia, il premier uscente e candidato conservatore, Boris Johnson, aveva elogiato il lavoro dei servizi di soccorso locali, durante la sua visita a Matlock, nel Derbyshire.