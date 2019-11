Spagna: Sanchez sfida Vox

Si chiude una breve ma intensa campagna elettorale in Spagna, in vista delle elezioni generali di domenica, le quarte in quattro anni. I l premier socialista, Pedro Sanchez, che lancia l'allarme contro l'estrema destra di Vox che punta a raddoppiare i suoi seggi in Parlamento.

"Se vogliamo un governo forte e capace di affrontare la precarietà e lo stallo politico, se vogliamo un governo progressista capace di affrontare l'estrema destra, e se vogliamo un governo moderato capace di affrontare l'estremismo, c'è il partito socialista, che è pronto a ottenere una maggioranza forte domenica prossima", ha detto Sanchez nell'ultimo comizio.

La media degli ultimi sondaggi di una settimana fa assegna il 27, 4% dei voti ai socialisti, in lieve calo rispetto. Il Partito popolare è secondo con il 21,6%, in netta ripresa rispetto ad aprile: "Voglio rivolgermi alle famiglie, alla vera Spagna, alla classe media come noi, che vuole essere rappresentata - sono le parole di pablo casado - Vi dico che saremo lì a garantirvi la crescita".

I sondaggi prevedono un'impennata di Vox, alimentata da settimane di proteste separatiste catalane.

Santiago Abascal punta a diventare il leader della terza forza politica: "In questo momento di sfide sociali portate dalla crisi economica, siamo divisi dal separatismo regionale, dall'approccio settario dei partiti e dall'odio che gli anti-patrioti vogliono diffondere per spingere gli spagnoli a combattersi di nuovo".

In netto calo Podemos che paga la voglia degli spagnoli di mettere fine all'instabilità politica dopo il gran rifiuto a formare una maggioranza con i socialisti.