Giordania: attacco all'arma bianca nel sito archeologico di Jerash

Una città turistica, una vacanza al sole finita come peggio non si poteva per 8 persone vittime di un attacco all'arma bianca questo mercoledì a Jerash in Giordania. Un uomo ha colpito 3 messicani uno svizzero e 4 giordani nel sito turistico cittadino, che ospita rovine romane; tra i feriti, tutti non gravi, ci sono una guida e un ufficiale della sicurezza generale. L'attentatore è stato catturato immediatamente.

Non è la prima volta che Jerash è teatro di attacchi nel 2016 10 erano stati i morti in un attacco dell'Isis a Kerak.