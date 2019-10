Alle imprese produttive manca liquidità, molte falliscono e potrebbero essere salvate: perché?

E perché nello stesso tempo la finanza globale non sa più dove scaricare un eccesso di liquidità?

È vero che la bolla dei subprime sta per tornare a fare danni?

Che cosa sta accadendo?

Nella stagione del dibattito sulla legge di bilancio abbiamo voluto fare chiarezza: spiegare gli scenari ma anche soffermarci su alcuni aspetti di cui si parla frequentemente e non sempre in modo appropriato: il debito, in primis. E lo spread. Ma anche la lotta al contante, per esempio: rischia di contribuire ad aggravare la crisi?

Per fare un articolato punto della situazione abbiamo cercato un esperto indipendente, dalla lunga (e importante) carriera in ambito finanziario e in particolare bancario, ma libero oggi da legami tali da impedirgli di dire le cose come stanno.

Diplomatico nei toni ma chiaro e determinato nei contenuti, l'avv. Dino Crivellari ci ha spiegato che "tutto inizia quando il debito diventa merce", e che il sistema è destinato a collassare quando si arriva all'ultimo compratore. Momento che forse si sta avvicinando.

Ci ha spiegato i meccanismi del debito, passando da uno spread usato come spauracchio. E forse è servito anche per condizionare scelte politiche che avrebbero consentito il recupero di molti crediti deteriorati.

Perché, come? Scopritelo in questa lunga intervista: tecnica e articolata, ma per una volta avete un approccio oggettivo, chiaro e abbastanza completo.

Chi è Dino Crivellari? Qui trovate il suo curriculum (in sintesi)

Terminologia essenziale:

Spread: è un differenziale. Tipicamente in Italia si prende in considerazione quello tra i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) e i Bund tedeschi, entrambi a scadenza decennale. Qui trovate l'andamento storico di questo spread, cioè la curva del differenziale tra i due titoli di debito pubblico

Debito pubblico: il debito dello Stato (o degli organismi che ne dipendono direttamente) verso altri soggetti economici - pubblici o privati, imprese, fondi d'investimento o anche individui... in Italia o all'estero

Debito privato: il debito del settore privato (imprese e famiglie)

Debito aggregato: debito pubblico + debito privato. Qui, sul sito della Borsa italiana, trovate un interessante e chiaro quadro sintetico, anche se molto datato (il debito aggregato francese ora è di molto superiore a quello italiano, perché negli ultimi anni in Francia è "esploso" l'indebitamento privato. Ma al netto dei dati, la pagina rende bene l'idea). Anche questo datato, ma più recente, un punto interessante sul Sole 24 Ore. Stesso autore, stessa testata e sempre sul debito, altro interessante punto della situazione.

NPL (Non Performing Loans): crediti deteriorati, o "in sofferenza", cioè quei crediti la cui riscossione è incerta. È una delle tre categorie degli NPE (Non Performing exposures). Nel dettaglio: le "Past Due", cioè i crediti la cui data di pagamento è passata da oltre 90 giorni; le UTP (Unlikely To Pay), cioè le esposizioni per le quali l'ente creditore ritiene improbabile che il debitore adempia per intero agli obblighi contrattuali senza azioni di recupero del credito; e per l'appunto le "sofferenze" o NPL, cioè i crediti verso persone in stato di insolvenza o simile.

CDS (Credit Default Swap): sono derivati creditizi che proteggono dal rischio di default. In pratica, una specie di assicurazione sul rischio implicito nei titoli di credito. In pratica, un investitore, tramite i derivati, può gestire in modo "attivo" il rischio, scegliendo di mantenere l'esposizione in caso di insolvenza oppure cedere il rischio sul mercato, comprando i titoli CDS.

Subprime: è un credito concesso, a un tasso evidentemente più elevato di quello di mercato, a soggetti che non avrebbero avuto accesso al credito a prezzi inferiori. Si tratta evidentemente di crediti altamente speculativi, perché è più forte il rischio di insolvenza. Rischio che però viene nella gran parte "scaricato" nel mercato, finendo, in caso di eccessi, per intossicarlo e generare crisi come quella del 2008.