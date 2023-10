Alla scoperta di Hong Kong, hub finanziario e culturale

Sempre più espatriati scelgono di stabilirsi qui: uno di loro ci ha mostrato alcuni dei luoghi simbolo della città.

Hong Kong continua ad attrarre talenti stranieri: i residenti expat rappresentano quasi il 10% dei 7,5 milioni di abitanti. Gli espatriati lavorano principalmente in settori come quello bancario e finanziario.

In questo episodio di Spotlight abbiamo fatto un giro per Hong Kong con Sebastian Chaker, responsabile dell'ufficio di Allfunds. La società spagnola di wealth tech che dirige ha sede nell'International Finance Centre, nel distretto finanziario.

Per Sebastian Hong Kong è una destinazione chiave per le aziende che operano nel settore finanziario: i principali vantaggi sono il suo solido quadro normativo e le infrastrutture di livello mondiale, con buoni trasporti pubblici e un aeroporto ben collegato. Sebastian parla anche dell'importanza di avere una forza lavoro diversificata, composta da persone di Hong Kong e da espatriati.

Il responsabile di Allfunds ci ha anche fatto visitare alcuni dei luoghi da non perdere di Hong Kong. Il Central Market, un mercato all'aperto in stile Bauhaus recentemente ristrutturato per ospitare ristoranti, arte, mostre culturali e negozi, è stato la nostra prima tappa.

Ci siamo spostati verso il quartiere di SoHo lungo la Central Escalator, una delle più grandi scale mobili all'aperto del mondo: qui abbiamo visitato il Tai Kwun Centre, l'ex prigione di Victoria e sede della polizia, anch'esso ristrutturato. Per finire siamo stati a Victoria Peak, uno dei luoghi più famosi della città, da cui ci si può godere una vista mozzafiato dei grattacieli di Hong Kong.