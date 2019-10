Catalogna: terza notte di proteste tra focolai scontri e ferimenti

Terza notte di violenti scontri in Catalogna, in particolare a Barcellona e a Girona, dopo la condanna al carcere dei leader indipendentisti. Sono le cosiddette "marce per la libertà" iniziate in modo pacifico e indette dai "comitati di difesa della repubblica" (CDR) favorevoli alla indipendenza, alle quali migliaia di manifestanti, hanno aderito. Giornata che va ad aggiungersi al bilancio già corposo di martedì 15 ottobre con 51 persone arrestate per le proteste, 125 ricoverati e 75 poliziotti feriti. La sindaca di Barcellona ha parlato inoltre di 40 focolai presenti in città.

Il Primo Ministro ad interim spagnolo, Pedro Sánchez, ha incontrato i principali leader dell'opposizione per valutare la crisi catalana ed è intervenuto per un monito contro le violenze. Motivo di preoccupazione per lui, a meno di un mese dalle elezioni anticipate del 10 novembre. Le parole di Sánchez non lasciano spazio a margini di negoziazione:

"Il governo ribadisce che non tollererà la violenza in nessuna circostanza. Il governo spagnolo reagisce e continuerà ad agire utilizzando tutti i mezzi necessari per garantire i diritti fondamentali nel mantenere l'ordine in Catalogna", ha detto.

Almeno 41 persone sono rimaste ferite poi negli scontri in questa terza notte di proteste, di cui 28 a Barcellona e 5 a Girona.

Anche Quim Torra, Presidente della Generalitat catalana si è espresso e ha chiesto calma e non violenza: