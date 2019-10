Francia: sì alla PMA per tutte, comprese single e coppie lesbiche

80 ore di dibattito, manifestazioni di piazza, polemiche dei conservatori, ma alla fine la proposta del governo passa ad ampia maggioranza. questo martedì l' assemblée générale in Francia ha approvato una legge che consente a tutte le donne, comprese single e lesbiche, senza discriminazione, di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita. Un cambio di passo importante in un Paese che oggi le concede solo alle coppie etero.

La legge è passata con il sì dei partiti di centrosinistra (LREM, FI, PS) e la contrarietà dei repubblicani (LR), che hanno parlato di una legge contro i padri, e della destra lepenista del Rassemblement national. Complessivamente 359 sì, 114 contro e 72 astenuti.

"Siamo sicuri che non si porti pregiudizio ai bambini che così verranno privati dei padri e in certi casi proprio del secondo genitore? - ha detto in aula il repubblicano Thibault Bazin - Il bambino non ha forse diritto a due genitori? Il legislatore oggi si prende una grave responsabilità a lungo termine".

Per l'approvazione definitiva della legge bisognerà attendere il passaggio in senato, previsto in gennaio; il ministero della salute vorrebbe l'applicabilità della legge per l'estate.

Non solo PMA per tutte, stop al periodo di riflessione pre-aborto

Nel frattempo le destre daranno battaglia. Previsto il 30 novembre, come già era stato il 6 ottobre quando in 74mila hanno manifestato, un weekend di mobilitazione contro una legge che comunque è ampia e riscrive tanti capitoli della norme francesi.

Il testo oltre ad introdurre la PMA per tutte, abolisce il tempo di riflessione di una settimana, oggi obbligatorio, in caso di aborto; permette di congelare i gameti per preservare la fertilità anche in assenza di malattie e consente ai figli nati da dono di gameti di conoscere i genitori biologici alla maggiore età, se lo vogliono.