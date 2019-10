Un "robocop" come presidente della Tunisia

In Tunisia vince il giurista indipendente, Kaies Saied. Sconfitto il magnate delle tv Nabil Karoui. Alle presideziali il paese sceglie un presidente conservatore: il partito islamico Ennhadha, gli islamisti di Al Karama, Ettayar, il Movimento del Popolo, 51 liste in tutto si sono scherate a suo favore. Dalla parte del progressista Karoui solo il suo partito e la divisa famiglia progressista. Saied è riuscito ad imporsi agli elettori tunisini, soprattutto giovani, come paladino dell'anti-sistema. Soprannominato "Robocop" per il suo modo forbito di parlare in arabo senza alcuna inflessione, conservatore, contrario all'abolizione della pena di morte, alla depenalizzazione dell'omosessualità e al progetto di legge sulla parità uomo-donna in tema ereditario, si dichiara musulmano, ma non islamista.

Il programma di Saied punta al risanamento delle istituzioni statali e al decentramento amministrativo basato sulla democrazia diretta con un occhio di riguardo alla sanità e all'educazione. Nel suo programma anche una nuova visione in materia di governance e sviluppo, il rafforzamento dei diritti delle donne, la lotta alla corruzione e al terrorismo. Saied dovrà dimostrare di essere super partes in un Paese con grandi problemi economici e sociali. Primo test l'affidamento dell'incarico al nuovo premier, che dovrà faticare non poco a mettere insieme il mosaico diversificato di forze politiche che compone il parlamento fuoriuscito dalle ultime legislative per raggiungere una maggioranza stabile che consenta di portare avanti le riforme di cui il Paese ha bisogno