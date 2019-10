Rischio incendi, California senza corrente elettrica

La più grande compagnia di servizi della California, la Pacific Gas and Electric, in queste ore ha ridotto l'elettricità a circa 800mila case e aziende. L'azione si è resa necessaria per ridurre la minaccia di incendi provocati dalle condizioni climatiche. Prima del taglio i clienti della Compagnia elettrica sono stati invitati a fare scorta di torce, batterie, forniture di pronto soccorso e contanti.

Rick Lachmiller, residente

"Le persone hanno frigoriferi pieni di cibo. Cosi anche i ristoranti. E molti di loro non hanno generatori di riserva. Dovrebbero lasciare il tempo all'intera comunità di cercare di salvare il loro cibo o il proprio lavoro o qualunque cosa sia."

Mark Mesesan, portavoce Pacific Gas ed Electric

"Stiamo implementando le interruzioni di corrente come misura di sicurezza pubblica per proteggere la gente da qualsiasi tipo di minaccia di incendi. Per l'azienda è una azione senza precedenti e continueremo con alcune graduali interruzioni di corrente per colpa delle condizioni meteorologiche".

C'è un triste precedente che ha portato la Pacific Gas and Electic a prendere questa decisione, Lo scorso anno proprio le linee elettriche della compagnia, cadendo per il maltempo, fecero da conduttore per il più vasto e mortale incendio nella storia della California.