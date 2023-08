A quasi due settimane dagli incendi che hanno devastato l'isola di Maui, il presidente degli Stati Uniti e la moglie Jill hanno fatto visita ai sopravvissuti, promettendo aiuti per la ricostruzione. Critiche dai repubblicani per la "lentezza della risposta"

"La nazione è in lutto con voi", ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai sopravvissuti agli incendi che quasi due settimane fa hanno devastato le Hawaii. Il presidente e la moglie Jill hanno fatto una deviazione dalla loro settimana di vacanza per visitare personalmente l'isola di Maui e confortare i cittadini, sopravvissuti a quello che è ormai considerato uno dei peggiori disastri naturale nella storia degli Stati Uniti, senza dubbio l'incendio più letale degli ultimi 100 anni.

Biden ha promesso aiuto a Maui per riprendersi. Lahaina, storica cittadina di 13mila abitanti, una volta capitale del Regno delle Hawaii, è stata una delle zone più colpite dell'isola ed è stata praticamente rasa al suolo dalle fiamme.

Il presidente statunitense ha detto che "la devastazione è schiacciante", ma "voglio anche che tutti voi sappiate che il Paese è al vostro fianco e farà tutto il possibile per aiutarvi a riprendervi, a ricostruire e a rispettare la cultura e le tradizioni quando la ricostruzione avrà luogo".

Il bilancio delle vittime è di almeno 114 persone, ma 850 sono ancora disperse. Il sindaco di Maui, Richard Bissen, ha detto che inizialmente la lista di persone scomparse conteneva oltre 2mila nomi e ad oggi 1285 persone sono state rintracciate e soccorse.Ma la probabilità di trovare altri superstiti è sempre minore: è stato perlustrato oltre l'85 per cento delle zone colpite dagli incendi, e in ogni caso non è facile trovare e identificare corpi bruciati.

Biden è stato criticato dai repubblicani che sostengono abbia reagito troppo lentamente all'emergenza e che comunque non abbia fatto abbastanza per affrontarla.La Casa Bianca ha dichiarato che Biden ha ritardato il suo viaggio, che arriva appunto a quasi due settimane dal disastro, per non distrarre i funzionari e i soccorritori impegnati sul campo.