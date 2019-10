Uno sguardo ai campionati europei di calcio alla vigilia degli impegni delle nazionali impegnate nella qualificazioni per Euro2020 ci porta a scoprire, come ogni volta, le sorprese - positive e negative - dei vari tornei.

Germania: comanda il Borussia Mönchengladbach

Con una schiacciante vittoria per 5-1 sull'Augsburg, in testa alla classifica della Bundesliga balza il Borussia **Mönchengladbach**, una grande del calcio tedesco, ma da troppi anni lontano dall'albo d'oro. Il Borussia approfitta soprattutto dell'inopinata sconfitta del Bayern, sconfitto all'Allianz Arena per 2-1 dall'Hoffenheim, ma anche dei pareggi (1-1) tra Leverkusen e Lipsia, Friburgo e Dortmund (2-2) e Schalke04-Colonia (1-1).

Classifica fluida: il Borussia ha 16 punti, il Wolfsburg 15, Bayern, Friburgo, Lipsia, Schalke e Leverkusen 14.

Fanalino di coda, il Paderborn: un solo punto in 7 partite.

Capocannoniere: Lewandowski (Bayern) con 11 gol.

Robert Lewandowski e la moglie Anna all'Oktoberfest: ma il Bayern non ha molto da festeggiare. REUTERS/Stefan Matzke/Pool

Italia: sorpasso-Juve sull'Inter dell'ex Conte

Niente vendetta dell'ex per Antonio Conte. Anzi: finisce male per la sua Inter, sconfitta 2-1 a San Siro dalla Juventus di Maurizio Sarri. In vantaggio con Dybala, raggiunti da un rigore di Lautaro Martinez, i campioni in carica vincono il "Derby d'Italia" con un gol del redivivo Gonzalo Higuain.

Sfida a due: la Juventus ha 19 punti, l'Inter 18, insegue la "solita sorprendente" Atalanta a quota 16, il quarto posto è del Napoli, fermo a 13 punti. Roma e Lazio sono indietro, a 12 e 11 punti, il Milan addirittura a quota 9 (ma almeno Giampaolo ha salvato la panchina vincendo 2-1 sul campo del Genoa).

Fanalino di coda: la Sampdoria è sorprendentemente l'ultima della classe, con appena tre punti in 7 giornate.

Capocannoniere: Immobile (Lazio) con 7 gol.

Paula Dybala, autore del primo gol della Juventus con l'Inter. REUTERS/Daniele Mascolo

Inghilterra: il crollo delle squadre di Manchester

Momento buio per le due squadre di Manchester. Ma mentre lo United ormai ci ha tristemente abituati (ha perso 1-0 a Newcastle ed è 12° a 9 punti: salta Solskjaer?), fa scalpore la sconfitta interna del City (0-2 con il Wolverhampton). Ne approfitta cosi l'inarrestabile Liverpool (2-1 al Leicester, Milner-gol al 95', ma infortunio a Salah), che vola a +8 sui Citizens di Guardiola, braccati ora ad un punto dall'Arsenal e a due dal Chelsea di Lampard (4-1 a Southampton) e dai sorprendenti Leicester e Crystal Palace. Da segnalare il 5-1 dell'Aston Villa sul campo del Norwich.

Se il Liverpool ha 24 punti (8 partite e 8 vittorie), il Tottenham (ko a Brighton per 3-0) arranca a 11 punti, in una involuzione di gioco e di risultati difficilmente spiegabile. Rottura di spogliatoio con Pochettino?

Ultimo posto per il Watford "italiano", con appena tre punti.

Top scorer: Abraham (Chelsea) e Aguero (Manchester City) con 8 reti.

L'infortunio alla caviglia di Mohamed Salah tiene in ansia il Liverpool. REUTERS/Phil Noble

Scozia: i Rangers mettono la freccia

Piccola rivoluzione nel campionato scozzese: con un "hat-trick" di Jermaine Defoe, i Rangers di Steven Gerrard asfaltano 5-0 l'Hamilton e scavalcano in classifica il Celtic, sconfitto clamorosamente per 2-0 dal Livingstone. Ora: Rangers 21 punti e Celtic 19. Regge bene l'urto il Motherwell, terzo in classifica. a quota 16, dopo la vittoria per 2-0 sul St.Mirren.

Steven Gerrard è il manager dei Rangers.

Francia: il St.Etienne affossa il Lione

Nella Ligue1, l'uomo del giorno è Claude Puel. L'ex tecnico del Leicester, arrivato da 48 ore al capezzale del Saint-Etienne, conquista la vittoria più importante nel derby contro il Lione (1-0, rete al 90' di Beric). I "Verts" respirano, il Lione sprofonda in classifica ad un punto dalla zona retrocessione: a quando l'esonero di Sylvinho?

Ai piani nobili, vince ancora il PSG (4-0 al comunque ottimo Angers, seconda rete parigina di Icardi: 21 punti), ma la sorpresa più bella viene dal Nantes di monsieur Gourcuff (1-0 al Nizza), ora secondo a due punti dalla vetta del PSG. In grande ascesa anche Paulo Sousa e il suo Bordeaux (3-1 a Tolosa), quarto, a quota 15.

Lanterne rouge: il Metz è ultimo con 8 punti.

Buteur: Osimhen (Lilla), con 7 reti.

La classifica esultanza di Mauro Icardi. REUTERS/Phil Noble

Spagna: il Barcellona vince senza Griezmann

Botta e risposta "forza 4" tra Real Madrid e Barcellona. Il Real vince 4-2 con un ottimo Granada quarto della classe (brutto errore del portiere Areola!), il Barça fa 4-0 con l'ex capolista Siviglia. In mezzo di gol di Suarez, Vidal, Dembelè e Messi, fa notizia soprattutto l'assenza di Antoine Griezmann, ancora un corpo estraneo alla squadra, tenuto in panchina per tutti i 90 minuti da Valverde.

Primo gol stagionale per Messi, arrivato a 604 gol con il Barcellona, vicino al record di reti segnate da un giocatore con la stessa maglia (Pelè, 643 con il Santos).

Classifica: Real 18, Barcellona 16, Atletico Madrid 15 (0-0 a Valladolid).

Oltre al Siviglia, cade anche l'altra ex sorpresa di inizio-Liga, la Real Sociedad, battuta in casa 2-1 dal Getafe. Risale il Valencia: 2-1 all'Alaves.

Fanalino di coda, il Leganes: solo due punti.

Pichichi: Moron (Betis), Benzema (Real Madrid), Moreno (Villarreal) con 6 gol.

Il momento del quarto gol del Barcellona, firmato Messi. REUTERS/Albert Gea

Olanda: Ajax e PSV a braccetto

Continua il dominio della coppia Ajax-PSV Eindhoven. I "Lancieri" non esagerano e vincono solo 2-0 sul campo dell'ADO Den Haag (prima rete firmata dal "matusa" Huntelaar). Gli "elettricisti" rispondono con un sonante 4-1 al VVV Venlo. Sprofonda l'altra grande del calcio olandese, il Feyenoord, battuta per 4-2 dal Fortuna Sittard e ferma a quota 13 punti (le due capoliste ne hanno 23!). Il ruolo di terzo incomodo, dunque, spetta all'AZ Alkmaar, che pareggia 1-1 in trasferta con il Willem II e resta a quota 20.

La gioia di Steven Bergwijn, in gol per il PSV Eindhoven.

Belgio: il Bruges allunga

Nella giornata di "First Division" in cui si affrontavano le prime quattro della classe, il Bruges di Philippe Clement maramaldeggia sul malcapitato Gent (4-0), mentre Anversa e Standard Liegi si dividono la posta (2-2). Risorge l'Anderlecht (2-1 a Charleroi), fa scalpore il 6-0 rifilato dal Zulte Waregem al fanalino di coda Cercle Bruges.

In classifica: Bruges 23, Standard 20, Gent, Anversa e Mechelen (o Malines, se preferite) 17. Il Genk, campione in carica, batte il Mouscron per 2-1 e sale a 16 punti.

La gioia dei giocatori del Bruges dopo il gol del senegalese Krepin Diatta.

Turchia: il campionato degli outsider

Sembra davvero il campionato delle squadre che non ti aspetti, in Turchia, basta guardare i primi quattro posto: Alanyaspor (14 punti), Sivasspor, Trabzonspor e Konyaspor (12).

La prima big è il Fenerbahçe, a quota 11 (ma sconfitto 0-1 in casa dall'Antalyaspor). Il Galatasaray, nonostante una campagna acquisti faraonica, ha solo 10 punti (e solo 0-0 in trasferta sul campo del Genclerbirligi). Prova a risalire anche il Besiktas, dopo un avvio disastroso: ha solo 8 punti, ma ha battuto 2-0 la capolista Alanyapor.

Dopo solo 7 giornate, tutto può ancora succedere.