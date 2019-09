Vediamo quello che è successo nei principali campionati europei, alla ripresa dopo lo stop per gli impegni delle nazionali e alla vigilia del primo turno di Champions League.

Francia: Neymar comunque decisivo

La partita più spettacolare dell'interno week-end europeo, probabilmente, è stata Monaco-Marsiglia, terminata con un pirotecnico 3-4 (doppietta dell'argentino Benedetto), dopo che gli uomini di Jardim erano stati in vantaggio per 2-0. Per l'OM di Villas-Boas - che cosi ha vinto il derby franco-lusitano - è la terza vittoria consecutiva (10 punti come gli ottimi Nantes e Rennes).

In testa alla classifica, con 12 punti, c'è sempre il PSG. I parigini debbono ringraziare il "figliol prodigo" Neymar: fischiato e insultato dal Parco dei Principi, inventa un gol dei suoi e regala il successo a Verratti e compagni contro il tenace Strasburgo.

Arranca il Lione, raggiunto sul 2-2 ad Amiens allo scadere: in tre partite, l'equipe di Sylvinho ha raccolto la miseria di due punti.

La gioia sfrenata dei giocatori del Marsiglia dopo la vittoria sul campo del Monaco.

Inghilterra: fuga "Rossa"

Il risultato più clamoroso viene dalla Premier League: alla vigilia della Champions League, il Manchester City si scopre già in affanno. La squadra di Pep Guardiola esce sorprendentemente sconfitta per 3-2 dal campo del Norwich, anche grazie ad una prova gagliardi dei "Canarini".

Il Liverpool di Klopp ringrazia, batte 3-1 il Newcastle e vola a +5.

Roboanti vittorie per il Tottenham di Pochettino (4-0 al Leicester) e per il Chelsea di Lampard, in forte ripresa (5-2 sul campo del Wolverhampton).

"Momo" Salah sta per segnare nella porta del Newcastle. Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Spagna: il Siviglia non molla

Nella Liga spagnola, il Siviglia espugna il terreno dell'Alaves con il minimo sforzo (1-0, gol di Jordan) e conserva il primo posto in classifica.

Delle big, stavolta stecca solo l'Atletico Madrid, battuto 2-0 dalla Real Sociedad (in rete anche il redivivo Odegaard).

Vittorie comunque sudata per il Real Madrid (doppietta di Benzema nel 3-2 al Levante) e "manita" del Barcellona (5-1) al Valencia: per i blaugrana, in gol il 16enne Fati, poi De Jong, Piqu¨è e doppietta di Suarez.

in zona Champions anche l'Athletic Bilbao, protagonista in un ottimo avvio di stagione.

Ancora a zero punti il Leganes.

Anssumane Fati, nuova "arma" in più del Barcellona. REUTERS/Albert Gea

Italia: la Juventus non è prima

La notizia del giorno, nel campionato di serie A, è che la Juventus non è prima in classifica dopo tre giornate.

Al comando a 9 punti c'è l'Inter di Antonio Conte (1-0 a fatica con l'Udinese, gol di Sensi).

Potrebbe raggiungere la vetta a punteggio pieno anche il Torino, in caso di vittoria nel posticipo con il Lecce.

La Juve insegue a quota 7, dopo lo scialbo 0-0 in casa della Fiorentina. Stessi punti del sorprendente Bologna di Mihajlovic, protagonista di un altro spettacolare 3-4 in rimonta al "Rigamonti" di Brescia.

Risalgono il Napoli (2-0 alla Sampdoria) e il Milan (torna al gol Piatek nell'1-0 di Verona).

Male il Lecce e, peggio, la Samp: sono ancora a zero punti.

Volano Godin e De Vrij, vola l'Inter in testa alla classifica. REUTERS/Daniele Mascolo

Germania: Lipsia tiene duro

Il potere del Bayern sembra leggermente scalfito: la squadra di Kovac - che anche l'anno scorso, a onor di cronaca, iniziò ad andamento lento - non va oltre l'1-1 con il Lipsia, nonostante il 7° gol in 4 partite di Robert Lewandowski. Il RB Leipzig (ora 10 punti) è un osso duro e guadagna un pari che vale oro (e il primato conservato).

Il Bayern (8 punti) si deve ora accontentare del quarto posto, scavalcato dal Borussia Dortmund (4-0 al Bayer Leverkusen) e dal Friburgo (corsaro 3-0 a Hoffenheim).