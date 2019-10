Ribaltone in casa Milan.

Stefano Pioli - 54 anni il prossimo 20 ottobre - è il nuovo allenatore dei rossoneri.

Prende il posto di Marco Giampaolo, esonerato nonostante la vittoria (2-1) nell'ultima giornata di campionato contro il Genoa.

Troppo pochi, però, i 9 punti raccolti in 7 partite (3 vittorie e 4 sconfitte).

La scelta di Pioli ha scatenato i tifosi del Milan, che considerano il tecnico emiliano non all'altezza delle loro aspettative.

Il nuovo allenatore del Milan, in realtà, avrebbe dovuto essere Luciano Spalletti, ma l'ex tecnico dell'Inter - ancora sotto contratto con il club nerazzurro - aveva pretese economiche e contrattuali (4 milioni a stagione) giudicate eccessive dal duo dirigenziale Boban-Maldini. Ecco cosi spiegata l'improvvisa e definitiva virata su Pioli.

Il nuovo Milan di Pioli debutterà domenica 20 ottobre alle 20.45 contro il Lecce.

La presentazione di Stefano Pioli: Massara, Maldini, Pioli, Boban, Gazidis.

Ex buon difensore, in particolare di Juventus, Verona e Fiorentina, come allenatore Pioli ha fatto una lunga gavetta in provincia (buoni soprattutto gli anni di Bologna), passando per buoni risultati alla Lazio arrivando finalmente alla grande squadra (l'Inter) nel novembre 2016 al posto di Frank de Boer, anche in quel caso con l'obiettivo di rimettere in carreggiata la squadra. Inizialmente le cose andarono bene, anche grazie ad un filotto di vittorie consecutive, ma il tracollo primaverali portò all'esonero dello stesso Pioli, poi rimpiazzato dall'allora tecnico della Primavera Stefano Vecchi.

Nella passata stagione, alla guida della Fiorentina, si è dimesso in aprile, dopo un striscia negativa di 2 vittorie in 14 incontri. Non che il suo successore, Montella (ex del Milan), abbia saputo fare meglio: la Viola si è salvata dalla retrocessione solo all'ultima giornata.

Per Pioli, al Milan, un contratto biennale a cifre più contenute rispetto a Spalletti (1,5 milioni a stagione).

“Arrivo qui con entusiasmo e passione. Sono convinto che possiamo fare un grande lavoro”, ha spiegato Pioli in conferenza stampa.

Nessun timore per le perplessità di tanti tifosi, a causa della sua carriera priva di grandi successi e per il suo recente passato all’Inter.

“Ho rispetto per i tifosi e loro hanno diritto di critica, ma per me è uno stimolo ulteriore. Ci sarà da lavorare sia sulla testa dei giocatori che sulla disposizione in campo, saranno dieci giorni importanti e cercherò di sfruttare qualsiasi istante”. Stefano Pioli Allenatore Milan

Pioli si sbilancia anche nell’analisi dei singoli: “Piatek è molto efficace dentro l'area, è un bomber, ma ci sono anche tanti altri giocatori che possono fare gol. Paquetà è una mezzala di qualità e di quantità. Mi piace spostare i giocatori durante la gara, può giocare anche tra le linee. Ha diversi gol nelle gambe ed è bravo ad inserirsi. Leao ha un grande potenziale, deve essere sfruttato. Tutti si devono sentire coinvolti. Suso è un giocatore di qualità indiscutibile, bisogna fargli giocare tanti uno contro uno. Può fare molto bene”.

A chi gli chiede uno slogan risponde con pragmatismo: "Vincere. Testa alta o testa bassa, bisogna vincere".