Bufera Thomas Cook sugli albergatori greci

In 40 anni di attività, questo è uno dei momenti più difficili per Nikos Chalkiadakis. Titolare di un albergo a Creta, deve incassare 560mila euro da Thomas Cook, tour operator britannico che lunedì mattina ha dichiarato bancarotta.

"Siamo stupefatti. Come ha fatto il governo britannico a lasciar andare in fallimento un colosso simile? - si sfoga - Nei giorni scorsi ci eravamo chiesti cosa stesse succedendo, eravamo preoccupati. Finché alle 2 del mattino non è arrivata la notizia, che tutti gli sforzi per salvare la società erano falliti".

Solo a Creta Thomas Cook è in debito di 80 milioni con gli hotel dell'isola, che aspettavano 50mila arrivi fino a fine novembre. Le camere ora rimarranno vuote e gli albergatori - spesso piccoli imprenditori - perderanno metà stagione.

"È davvero una notizia terribile. Thomas Cook era una grande compagnia che portava migliaia di turisti a Creta. Non avrà un impatto negativo solo sull'isola ma su tutta la Grecia", dice Manolis Paterakis, titolare di un negozio di souvenir. "È un problema per noi - aggiunge un altro esercente, Vassilis Girbatsiotis - aspettavamo ancora migliaia di persone che adesso non potranno arrivare".

In un Paese che si regge sul turismo, il crack del tour operator rischia di avere conseguenze gravi. L'anno scorso la società britannica ha portato tre milioni di persone in vacanza in Grecia, dove gestisce 40 hotel e 1000 dipendenti.

Per molte isole, come quella di Creta, il vuoto lasciato dalla Thomas Cook sarà difficile da colmare e secondo gli imprenditori del settore ci vorranno anni per recuperare il giro d'affari andato in fumo con questo fallimento.