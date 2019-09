Ancora un passo falso per la Lazio.

Dopo la sconfitta a Ferrara con la Spal (2-1) in campionato, i bianco-azzurri subiscono un nuovo ko, segno del momento difficile che stanno vivendo gli uomini di Simone Inzaghi.

Niente da fare in Romania, contro il Cluj, capolista del campionato romeno.

In vantaggio con Bastos dopo 25 minuti, la Lazio è raggiunta al 40' dal pareggio di Deac e alla mezzora del secondo tempo la squadra di Dan Petrescu sigla il 2-1 con la rete di Omrani.

A migliorare l'umore (e il ranking) del calcio italiano ci pensa, per fortuna, la Roma. Una vittoria mai in discussione, 4-0, un'autentica goleada per la squadra di Fonseca, contro i turchi del Başakşehir.

Primo tempo sull'1-0, con autorete di Junior Caiçara al 42'. Nella ripresa, gol di Edin Dzeko al 58', Nicolò Zaniolo al 71' e Justin Kluivert al 90'.

Un altro poker dopo il 4-2 in campionato rifilato al Sassuolo. Momento molto positivo e prolifico per i giallorossi, stasera in campo con una splendida maglia blu.