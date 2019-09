Effetto Greta sulla Settimana della Moda di Milano

Prima passerella per la Settimana della Moda di Milano, fino a lunedì con tutte le novità della stagione primavera-estate. A debuttare è il marchio inglese Peter Pilotto, che dopo dodici anni di sfilate londinesi sceglie il Teatro Manzoni per presentare una collezione tutta colore e stampe. Completi floreali per lui e abiti con la stessa stampa per lei. Due mondi che procedono appaiati, tra richiami alla spiaggia e al tempo libero.

È un'edizione che si allinea alla tendenza green degli ultimi anni: si sperimentano materiali riciclati, come per il trench di carta firmato Benetton, si scelgono tessuti naturali che durano a lungo.

Ai marchi responsabili verranno assegnati anche i Green Carpet Fashion Awards, per premiare i comportamenti virtuosi in un'industria che rimane tra le più inquinanti del pianeta. Anche se si inizia a vedere qualche segnale incoraggiante, come la firma del Fashion Pact all'ultimo G7 e la scelta di Gucci, che ha azzerato l'impronta ecologica della sua produzione.