MotoGP: Marc Marquez vince a San Marino, quarto Rossi

Marc Marquez, su Honda, vince il Gran Premio di San Marino, 13esimo appuntamento del Motomondiale corso sul circuito di Misano.

Lo spagnolo precede il transalpino Quartararo ed il connazionale Maverick Viñales, quarto Valentino Rossi, davanti a Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso.

Quartararo rende la vita difficile a Marquez, ma non riesce ad arrestarne la galoppata vincente: per quest'ultimo si tratta della settima vittoria dell’anno, la 77esima in carriera.

A completare il podio, come detto, è Viñales, finanche in testa per pochi giri.

Il risultato consente a Marquez di allungare ai danni di Dovizioso (sesto al traguardo) in classifica generale: ora il leader della corsa vanta 250 punti, contro i 172 dell'immediato antagonista.

A sei gare dalla fine del campionato, terzo è Rins con 149punti, a seguire Petrucci con 145.