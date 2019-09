Dopo Dorian un'altra tempesta minaccia le Bahamas

Dopo la devastazione dell'uragano Dorian il terrore che tutto possa ricominciare, poche ore dopo. Le isole Bahamas sono state di nuovo interessate da un'allerta meteo questa notte, quanto la tempesta Humberto ha iniziato ad avvicinarsi all'arcipelago.

Nessun nuovo danno al momento, ma la perturbazione procede minacciosa sul mare verso l'isola di Great Abaco, già pesantemente colpita.

All'Onu intanto Dorian è stato citato come un esempio della crisi climatica Antonio Guterres, il segretario generale, ha specificato che: "Il costo finanziario del danno causato da Dorian non è chiaro, ma sarà in miliardi di dollari. Le Bahamas non possono aspettarsi di pagare questo conto da sole. Queste nuove catastrofi climatiche su vasta scala richiedono una nuova risposta multilaterale. L'impegno finanziario per il clima è un elemento".

Come è noto, Dorian ha fatto almeno 43 morti, 1.300 dispersi e 15.000 sfollati. Per il momento Humberto dovrebbe abbattersi sulle Bahamas con forti piogge ma secondo il centro americano per gli uragani la sua potenza potrebbe aumentare e trasformare la perturbazione in un altro uragano devastante.