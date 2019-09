Venezia "smoke free": è l'idea di Brugnaro "per il rispetto verso la città e verso le persone"

"Venezia smoke free", è l'idea lanciata dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, che vorrebbe vietare che si fumi all'aperto soprattutto nelle aree più affollate e delicate del centro storico come San Marco e Rialto dove c'è molto affollamentoturistico ma non solo. A Ca' Farsetti, il palazzo dove lavora il municipio, ci sarebbe già un gruppo di lavoro che sta studiando il progetto.

"Ovviamente - riferisce il Sindaco qui intervistato - si tratta di adibire aree minime per i fumatori come esistono già nei locali - ma l'idea è quella di emettere il divieto. Sento che è giusto farlo per le persone [la salute pubblica] e per me stesso, come già avviene a Tokio per dire".

Il sindaco pensa anche anche alla distribuzione ai turisti di posaceneri da passeggio, forniti come fossero gadget. Venezia, insomma, vuole presentarsi sul piano internazionale come città guida in Italia sul fronte green. E in questo senso a precedere l'idea da concretizzare è stata la delibera adottata nei mesi scorsi che ha fissato la messa al bando di piatti, bicchieri e posate di plastica nei locali pubblici a partire dalla primavera 2021.