Mosca: la manifestazione più imponente contro Putin, arrestata Lyubov Sobol

MOSCA (RUSSIA) - Continua la battaglia dell'opposizione a Mosca, per la quarta settimana consecutiva.

Nonostante la pioggia battente di questo sabato, decine di migliaia di moscoviti (almeno 40.000 per l'associazione "White Counter") si sono dati appuntamento in Corso Sakharov per partecipare alla più grande protesta politica in Russia da anni a questa parte (dal 2011-2013), per chiedere l'accesso a libere elezioni comunali a Mosca anche per i candidati dell'opposizione esclusi dalla commissione elettorale.

Circa 40.000 manifestanti, secondo gli organizzatori della protesta di piazza a Mosca. REUTERS/Maxim Shemetov

Stavolta la manifestazione è stata autorizzata, a differenza della settimana scorsa, quando sono stati arrestati circa 1000 attivisti.

Tra i manifestanti anche alcune celebrità.

"Voglio stare insieme al mio popolo, ai moscoviti, al mio paese e sono indignato dall'illegalità delle autorità e della polizia", dichiara il cantante Anton Chernyak del gruppo "Krovostok".

Il cantante Anton Chernyak.

Presente anche un'altra star delle musica, il rapper Oxxxymiron, che si è presentato con una t-shirt con scritto "Libertà per Yegor Zhukov", un giovane blogger attualmente in carcere.

Sul palco, si è esibito anche l'altro rapper Face, molto noto in Russia.

Il rapper Oxxxymiron con la maglietta dedicata a Yegor Zhukov.

"Ho sempre detto che ci sono troppe bugie e troppa violenza. Penso che siamo arrivati al limite". Leonid Parfyonov Giornalista

Il giornalista Leonid Parfyonov.

Irruzione in "diretta social" della polizia nell'ufficio di Lyubov Sobol

In mattinata, prima della manifestazione, la polizia ha fatto irruzione nell'ufficio di Lyubov Sobol, 31 anni, candidata del'opposizione alle elezioni del consiglio comunale di Mosca, mentre si rivolgeva ai suoi sostenitori sui social media, affermando di avere informazioni su una "violenta provocazione" prevista durante la protesta.

Lyuboy Sobol era l'unica candidata a non essere stata ancora arrestata per aver partecipato a precedenti manifestazioni non autorizzate.

Tutto è stato filmato dalla stessa Sobol!

Arresti, indagini e procedimenti penali

Secondo fonti indipendenti, la polizia russa avrebbe arrestato a San Pietroburgo oltre 70 persone che stavano manifestando in solidarietà con i manifestanti di Mosca.

Le autorità giudiziarie hanno, intanto, avviato procedimenti penali contro una dozzina di persone per "disordini civili di massa" - in occasione di precedenti proteste -, un reato che comporta una pena detentiva.

È stata anche aperta un'indagine per riciclaggio di denaro sporco sulla fondazione anti-corruzione di Alexei Navalny, uno dei più strenui oppositori del Cremlino.