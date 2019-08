E' stato trovato senza vita Simon Gautier, il 27enne studente francese, disperso da nove giorni nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. Il corpo dell'escursionista è stato rinvenuto in fondo a un burrone, in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro. Simon sarebbe precipitato da un sentiero, finendo in un’area poco visibile. Secondo le prime indiscrezioni, i soccorritori hanno individuato lo zaino con l'aiuto di un drone. Poi, calatisi nel crepaccio, hanno ritrovato il corpo senza vita.

La chiamata al 118 e le polemiche

La storia aveva scosso tutti, in particolare perché il ragazzo venerdì 9 agosto aveva chiamato il 118 chiedendo aiuto, dopo essere caduto ed essersi rotto le gambe. Non era riuscito a dire di preciso dove si trovasse, semplicemente che vedeva il mare. Avevano scatenato le polemiche i soccorsi partiti tardi, con l'elicottero decollato solo 28 ore dopo la chiamata, ma la speranza di familiari e amici, accorsi dalla Francia per aiutare nelle ricerche, era di ritrovarlo ancora in vita.

La madre Delphine aveva lanciato un appello nei giorni scorsi, perché le autorità dei due Paesi mettessero a disposizione mezzi più adeguati alla zona, molto vasta e impervia.