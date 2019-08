Le foreste siberiane in fiamme

3 milioni di ettari di foreste andate letteralmente in fumo, un'area pari alla superficie del Belgio, è questo il tragico bilancio degli incendi che hanno colpito la Siberia secondo l'Agenzia federale forestale russa. E il ministero delle emergenze di MOsca punta il dito contro le autorità regionali che, dice, non hanno fatto abbastanza per evitare il peggio.

"L'area degli incendi si è ampliata a causa della lunga permanenza dell'anticiclone secco nella zona - ha spiegato Sergei Abanin del ministero russo per le Emergenze - ma anche perche non sono state prese misure concrete e efficaci per spegnere tutti gli incendi, compresi quelli scoppiati nelle regioni piu' lontane".

Il fumo sprigionato dagli incendi è arrivato fino in Alaska e sulla costa occidentale del Canada. Una situazione senza precedenti secondo gli esperti che puntano il dito contro il cambiamento climatico. La regione non è estranea a incendi durante l'estate, ma le temperature raggiunte in questo periodo dell'anno e il fuoco che si è scatenato di conseguenza non hanno precedenti. Il circolo polare artico che va a fuoco allarma l'intero pianeta e il presidente Trump ha offerto a Putin l'aiuto degli Stati Uniti per far fronte all'emergenza.