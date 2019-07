LGBT: orgoglio contro pregiudizio

Migliaia di persone hanno preso parte allo stravagante Christoper Street Day di Berlino, la parata per l'orgoglio lgbt che si è tenuta questo sabato nella capitale tedesca anche per festeggiare i due annni da quando il parlamento nazionale ha votato il matrimonio per tutti anche per coppie dello stesso sesso.

L'atmosfera era spensierata anche se il Christopher street day non è una ricorrenza pacifica. Il 27 giugno 1969 a New York ci furono scontri violenti con la polizia quando i poliziotti fecero irruzione nello Stonewall inn, un locale del Greenwich Village. Un controllo come tanti a quei tempi, che vide però la prima vera reazione degli uomini e delle donne presenti, e non solo.

Altre sensazioni al gay pride di Varsavia dove il movimento lgbt e i suoi attivisti sono sottoposti, da anni, a violenze e molti sono stati gli attacchi, non provocati contro persone omosessuali in tutto il paese. Una situazione che viene fomentata da alcuni partiti che soffiano sul fuoco della violenza per ritorno elettorale.