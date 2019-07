Alitalia, il punto di vista di Gianni Dragoni

Il cielo è sempre più blu, cantava Rino Gaetano. Il cielo per Alitalia invece si annuncia burrascoso. Siamo andati a chiedere a Gianni Dragoni, del sole 24, Ore quale sia lo stato delle cose e perché, in passato, grosse compagnie si sono avvicinate ad Alitalia per poi allontanarsi velocemente.

Gianni Dragoni: "È scappato chi aveva manifestato interesse come Easyjet e Lufhansa. Altri hanno fatto manfestazioni preliminari e poi sono spariti. Easyjet aveva interessi parziali, solo i voli su Milano dove c'è il traffico più ricco. Intendendo Milano-Linate. Alitalia vorrebbe col nuovo piano orientare i voli su di una clientela d'affari, di alto valore. La clientela di alto valore però è andata negli ultimi anni sui voli low cost perché tutte le aziende hanno la tendnenza a tagliare e cercare dove possibile di risparmiare. Non basta dire metto più voli o servo meglio un mercato per attrarre un mercato business, ci vogliono anche le necessarie infrastrutture e prezzi attrattivi rispetto ai servizi che si offrono. Per quanto riguarda Lufhansa, questa non è mai tirata indietro. Però ha preentato fin dal primo momento un piano, questo anche col governo Gentiloni e con Calenda. Il piano prevedevaun forte ridimensionamento di Alitalia a 74 aerei, oggi sono 117, quindi quasi un dimezzamento della compagnia come aveva fatto quando aveva rilevato Swissair e Austrian. Entrambe compagnie decotte come sarebbe fallita Alitalia. Lufhansa però taglia molto e poi se il risanamento funziona fa crescere queste compagnie. Swiss per esempio ha oggi unaa dimensione maggiore anche nei voli intercontinentali anche rispetto a com'era la vecchia Swiss Air fallita. Né il governo attuale, né quello passato hanno ritenuto possibile affrontare costi sociali di questa portata ".