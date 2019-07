Le FOTO della tempesta di grandine che ha ricoperto di bianco Guadalajara

Sembra neve, ma con una temperatura di quasi 30°C. In realtà la coltre bianca che si è posata per le strade di Guadalajara, Messico, altro non è che ghiaccio: effetto di una potente grandinata abbattutasi sulla popolazione domenica 30 giugno.

In alcuni quartieri della principale città dello stato di Jalisco la grandine ha raggiunto il metro e mezzo di altezza dal suolo. Le autorità municipali e la protezione civile hanno lavorato per ripristinare la viabilità sulle strade, in alcuni casi fino a notte fonda.

La polizia ha condiviso video in cui si vedono persone evacuate dalle proprie abitazioni per metà sepolte nel ghiaccio. Gli scatti dell'agenzia Reuters mostrano diversi camion intrappolati nella gelida massa bianca.

"Ho assistito a scene mai viste: più di un metro di altezza", ha twittato il governatore dello stato di Jalisco, Enrique Alfaro, aggiungendo che lo straordinario evento metereologico è la prova dell'esistenza di un problema legato al cambiamento climatico.

Non si sono registrati morti o feriti come conseguenza della grandinata.

