Ritorna l'elettricità in Argentina: il più grave black out da 20 anni

Tornata l'elettricità in Argentina, dopo che per circa 12 ore un maxi black out aveva lasciato al buio l'intero territorio e il vicino Uruguay. L'incidente ha coinvolto 50 milioni di persone e, secondo quanto dichiarato dal segretariato dell'Energia argentino, sarebbe stato provocato da un guasto a una centrale argentina.

Via Twitter l'ente ha fatto presente che il guasto "ha prodotto l'interruzione del servizio in modo automatico", senza intervento umano".

Ad amplificare il danno ha anche contribuito l'ora del guasto, avvenuto in un momento della giornata in cui il consumo di elettricità è basso. I restanti generatori non hanno potuto compensare la perdita".

E' il blackout più importante mai registrato nella storia del Paese per numero di persone coinvolte e durata, superando un precedente di 20 anni fa, che in piena estate durò ben undici giorni,

Il Paese ha ricominciato a riaccendersi intorno alle 18 ore italiane quando circa l'89% dell'erogazione era stata ristabilita.