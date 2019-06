The Brief From Brussels: i nostri dati sono più al sicuro nell'UE?

Se i dati sono il nuovo petrolio, allora è meglio proteggerli correttamente. Da maggio 2018 il regolamento europeo sulla protezione dei dati generali ha definito modo in cui le società e le organizzazioni gestiscono i dati personali dei cittadini dell'UE. Adattarsi alle nuove regole è stata una sfida per alcune società, spiega Caroline Louveaux, responsabile privacy per MasterCard.

"Per molte aziende questo ha significato un'enorme quantità di lavoro per scoprire quali dati avevano e dove si trovavano. MasterCard aveva già fatto questo esercizio di mappatura dei dati in precedenza. Quando sai quali dati hai e capisci se sono aggiornati e quali sono rilevanti, allora non solo puoi rispettare meglio la legge, ma ci sono anche enormi opportunità di business ".

Il nuovo regolamento ha comportato controlli più severi da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il numero di notifiche di violazioni è aumentato, ma ha comportato solo alcune multe per le società.

Multa esemplare è stata comminata dalla Francia, che ha multato Google per 50.000.000 euro per mancanza di consenso sulla pubblicità.

A volte l'applicazione del regolamento nei casi transfrontalieri si è rivelata lunga a causa dell'applicazione frammentata delle regole tra i diversi stati membri.

Il commissario europeo,Vera Jourova, ha sollecitato i governi a fare di più per colmare questa lacuna.

"Immaginiamo aziende come Facebook: creano stesso danno alle persone in diversi stati membri ma le persone ricevono protezione diversa. Non penso sia giusto e queste norme dovrebbero garantire più equità in Europa "

Chiamate fastidiose di telemarketing, ricezione di e-mail promozionali non richieste e sorveglianza da telecamere a circuito chiuso sono tra le ragioni principali dei reclami. Gli individui sono più consapevoli dei loro diritti ... ma alcuni si sentono ancora confusi.

"Abbiamo bisogno di forse più informazioni e più consapevolezza sui rischi perché spesso le persone non sanno necessariamente a che cosa sono esposte", afferma un passante.

La Commissione europea ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i cittadini ad avere una migliore comprensione del modo in cui i loro dati vengono usati.