La trattativa di Tria a Bruxelles e il nodo Flat Tax

Il vertice economico del governo di mercoledì 12 giugno ha un unico punto certo: il rinvio a sette tavoli tematici di lavoro. Per il resto la ricostruzione dei fatti, diverge rispetto allo scontro sottolineato dalle agenzie e dai media in genere, ma di certo il fiato sul collo di Bruxelles per la procedura di infrazione per deficit eccessivo si è fatta sentire. L’obiettivo dell'incontro, che vede schierato anche il Presidente della Repubblica, era comunque uno: istruire il dossier sui conti pubblici, al fine di evitare la procedura e preparare la prossima manovra.

Il nodo per tutti gli attori del vertice resta la Flat Tax per la quale le coperture non sembrano ancora chiare e sulla quale diverse restano le posizioni. Una misura che deve fare i conti anche con la riduzione di debito che Bruxelles pretende per gli anni 2019 e 2020 e che prevede un costo intorno ai 12 miliardi. In tutto poi 23 i miliardi necessari a evitare l'aumento dell'IVA. L'aliquota del 15%, divisa fra famiglie e persone singole con tetti rispettivamente di 50mila euro e 26 mila, resterebbe comunque opzionale per i contribuenti che potranno scegliere se rimanere con le 5 aliquote irpef mantenendo gli sgravi fiscali. Il ministro Tria intanto da Bruxelles ha ribadito che a legislazione invariata il deficit sarà inferiore al 2,4% del pil.

Intanto i membri dell'eurogruppo hanno ribadito il dovere dell'Italia di assicurare il rispetto degli impegni.