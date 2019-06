Migranti: Trump e "l'accordo segreto" con il Messico

Un "accordo segreto". Un foglio, del quale non è stato svelato il contenuto, ma che secondo Donald Trump contiene un'intesa con il Messico per adottare misure ancora più aggressive per fermare il flusso dei migranti. Ed il pressing del presidente degli Stati Uniti sui messicani per quanto riguarda la questione migratoria continua.

Da parte americana c'è la minaccia delle sanzioni, al momento sospese, da imporre al Messico che da parte sua ha risposto con un autentico giro di vite nei confronti del migranti con l'invio di altri militari specialmente al confine con il Guatemala.

Il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha creato una Commissione Speciale che avrà come missione il contenimento e la riduzione dei flussi migratori alla frontiera meridionale. La Commissione, ha aggiunto il ministro, è composta di ufficiali delle forze di sicurezza e funzionari del governo, soprattutto delle aree sociali e di assistenza.

Sono altri 6.000 i militari di una Guardia nazionale appena formata inviati a presidiare le zone note per le rotte dei migranti e bloccarli in attesa dell'esito dell'eventuale richiesta di asilo negli States.