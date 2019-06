Londra, festa nel Regno Unito per il compleanno della Regina

Ha festeggiato 93 anni il 21 aprile, ma, come suo padre prima di lei e tutti i sovrani del Regno Unito dal 1748, riceve l’onore del compleanno ufficiale il secondo sabato di giugno, quando il capriccioso meteo britannico diventa più clemente. Così, la regina Elisabetta ha assistito oggi alla sfilata militare lungo il Mall, il viale che unisce il Palazzo Reale all’Admiralty Arch, nei pressi di Trafalgar Square, tradizionale sfoggio di sfarzo britannico per la Trooping the Colour parade.

Circa 1.400 i soldati in uniforme che hanno sfilato davanti alla regina. Fra loro anche gli eredi al trono, i principi Carlo e William. Li ha accompagnati in carrozza, invece, il resto della famiglia reale: Camilla e Kate, il principe William con Meghan Markle, alla prima apparizione pubblica dalla nascita del primogenito Archie, un mese fa.

Migliaia gli spettatori raccolti al parco St. James per assistere allo spettacolo, terminato con il volo della Royal Air Force. Una cerimonia che ha origini storiche: i 'colori' erano le bandiere portate in rassegna tra le file dei soldati e poi in battaglia, per aiutare i militari a orientarsi nella confusione degli scontri con le truppe nemiche.