Trump attacca Nancy Pelosi: "Persona orribile"

Scontro a distanza tra il presidente statunitense Donald Trump e la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi, che durane un incontro coi vertici del partito democratico aveva detto di voler vedere il presidente "in prigione", piuttosto che sotto accusa per impeachment.

"Non penso che sia una persona di talento - ha detto risposto Trump durante un'intervista con Fox News -. Ho cercato di essere gentile con lei perché mi sarebbe piaciuto stringere alcuni accordi ma lei è incapace di farne". È una persona cattiva, vendicativa, orribile - ha aggiunto il presidente - Il rapporto Moeller è stato un disastro per loro".

House Speaker Nancy Pelosi Democratic Convention in San Francisco, California, U.S. June 1, 2019. REUTERS/Stephen Lam

Pelosi contrattacca e punta il dito contro il nuovo fronte aperto dal numero uno della Casa Bianca col Messico: "Non è questo il modo di trattare un amico - ha dichiarato - non è il modo di gestire l'immigrazione e non è questo il modo di far fronte all'emergenza umanitaria al confine. E' un modo per distrarre l'opinione pubblica dal rapporto Mueller. Ed è proprio servito a questo scopo".

Trump ha minacciato di applicare severi dazi alle merci messicane d'importazione, se il governo Obrador non bloccherà i flussi di migranti irregolari in transito verso gli Stati Uniti. Mercoledi la polizia e l'esercito americano hanno arrestato 420 migranti che volevano raggiungere gli Stati Uniti.