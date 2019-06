Primo sindaco ebreo eletto in Grecia

Non era mai accaduto in Grecia che venisse eletto un sindaco ebreo. Rappresentante dei circa 6000 membri della piccola comuità in terra ellenica, Moses Elisaf guiderà l'amministrazione di Ioannina, nel nord del paese.

Elisaf ha corso da indipendente. La comunità ebraica a Ioannina conta appena 50 persone ed è quello che resta dei romanioti, gli ebrei greci.

Elisaf dice: "Credo che la mia elezione sia un gesto simbolico importante. I miei concittadini hanno mostrato di essere contro stereotipi, intolleranza ed antisemitismo. Hanno scelto un sindaco nato e cresciuto a Ioannina, ma di fede ebraica. Non mi hanno scelto per la mia fede, ma per la mia personalità per i candidati della mia lista, e per le nostre proposte durante la campagna elettorale".

"Quanto è importante questo messaggio per l'Europa adesso che stanno riaffiorando vecchi fantasmi?", chiede la giornalista.

Elisaf risponde: "Credo che abbia un significato speciale, perché nella nostra patria comune, che è l'Europa, dove stanno riaffiorando intolleranza, razzismo e pregiudizio, che sono dappertutto, i cittadini della mia città hanno mandato un gran bel messaggio".