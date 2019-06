11 foreign fighters francesi condannati a morte in Iraq

Con due nuove condanne sale a 11 il numero di cittadini francesi ritenuti colpevoli di aver fatto parte dell' isis e per questo destinati alla pena di morte dal Tribunale anti terrorismo iracheno.

Il caso è costato al presidente francese non poche polemiche, specie dopo la decisione di non rimpatriare, per giudicarli, i cosiddetti foreign fighters, cittadini francesi (come di altre nazionalità) andati a combattere in Siria. Ultima in ordine di tempo, l'appello firmato da 44 avvocati francesi contro il disonore - si legge letteralmente - che rappresenterebbe per la Francia lasciare che suoi cittadini vengano giustiziati in un paese che non riconosce i diritti della difesa. Una traccia indelebile - concludono gli avvocati - sul quinquennato di Emmanuel Macron".

La settimana scorsa lo stesso tribunale aveva condannato alla pena capitale altri 9 jihadisti con passaporto francese, avrebbero fatto parte di un gruppo della galassia dell'isis trasferitosi dalla Siria all'Iraq.