Champions League: il countdown per la finalissima

Sale la febbre da finalissima. In una Madrid super blindata è partito il countdown per la super sfida di Champions League tra il Tottenham e il Liverpool.

Ancora poche ore e poi si scende in campo. Sarà un sabato ad altissima adrenalina per i migliaia di tifosi inglesi arrivati nella capitale spagnola. Intanto le due squadre si allenano e studiano le ultime tattiche. I Reds arrivano dall’impresa contro il Barcellona di Leo Messi. Anche gli Spurs, però, sono stati protagonisti di una prova sensazionale contro l’Ajax. La squadra allenata da Mauricio Pochettino, dopo aver perso 1-0 tra le mura amiche, ha espugnato Amsterdam con un incredibile 3-2. Per il Tottenham è la prima finale, mentre per il Liverpool di Klopp è la decima finale e ben cinque Coppe.

Per i tifosi e gli appassionati di calcio si prospetta un incontro di grande livello tecnico.