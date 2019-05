Exit poll Irlanda: vittoria dei filo-Ue sui nazionalisti. Bene i Verdi

Soffia un vento europeista anche in Irlanda. Secondo i primi exit poll del voto per le elezioni europee, i due storici partiti moderati irlandesi, il Finn Gael del premier Leo Varadkar - in linea con il Partito popolare europeo (Ppe) - e il Fianna Fail - legato ai liberali di Alde - si assesterebbero entrambi intorno al 23%.

Su i Verdi, gi`ù i nazionalisti

Ottimo il risultato dei Verdi, in particolare nella capitale Dublino, dove avrebbero preso il 23% dei voti. A livello nazionale il Green Party, balzando dall'1.6% di cinque anni fa al 9% di oggi, prenderebbe 3 degli 11 seggi europei previsti. Cadono invece i nazionalisti del Sinn Fein, che hanno ottenuto il 12%, 3 punti in meno dalle ultime elezioni.