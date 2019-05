Tutti i risultati delle Elezioni Europee 2019 in diretta su Euronews

Questa fine settimana l'Europa va alle urne per decidere il proprio futuro. Le maratone elettorali italiane vi parleranno delle elezioni europee dal punto di vista dell'Italia. A euronews, al contrario, siamo gli unici a potervi offrire non solo la prospettiva italiana, ma anche quella di altre 11 culture europee ed extra-europee.

Domenica 26 maggio la redazione di euronews si mobiliterà per offrirvi una diretta multilingue fino a notte fonda e che riprenderà alle prime luci dell'alba. I risultati verranno analizzati dai nostri corrispondenti ed inviati nelle varie capitali europee. A Lione e Bruxelles, i giornalisti madre lingua della redazione vi spiegheranno le conseguenze del voto nei loro Paesi d'origine.

Che risultato otterranno i partiti populisti e anti-sistema? Il blocco pro-europeo riuscirà a fermare la loro avanzata? Quanto sarà frammentato lo scenario politico del prossimo emiciclo? Che influenza avranno sul voto le dimissioni di Theresa May?

Su questa pagina potrete seguire la lunga volata elettorale in diretta. Salvatela tra i preferiti: verrà aggiornata minuto dopo minuto con proiezioni e grafici elaborati dalla nostra redazione digitale.

Il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno iniziato a votare il 23 maggio. Li hanno seguiti, il 24 maggio, Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato tocca a Slovacchia, Malta, Lettonia e Repubblica ceca mentre domenica sarà la volta di tutti gli altri Paesi.

I primi risultati sono attesi intorno alle 18, anche se le proiezioni parziali non saranno pubblicate dal Parlamento europeo prima delle 20,15. Le urne in Italia chiuderanno alle 23. Un secondo e un terzo aggiornamento sono attesi per le 23,15 e le 00,15. I risultati finali si avranno solamente lunedì 27 maggio.

In attesa dello showdown finale, ecco alcuni articoli utili per capire come funziona questo processo elettorale unico al mondo (il secondo per ordine di grandezza, dopo quello indiano). Buona lettura e restate con noi!

