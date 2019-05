Huawei: operatori tedeschi prudenti

Gli operatori telefonici tedeschi non rompono con Huawei.

Nonostante la decisione di Washington di aggiungere la multinazionale nella lista nera delle aziende, seguita dall'interruzione delle licenze Android da parte di Google, poi sospese per 90 giorni, Telekom, Vodafone e Telefonica mettono ancora a disposizione dei loro clienti i dispositivi cinesi.

In quella che comincia a configurarsi come una guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina, si combatte soprattutto la battaglia per il 5G. In Germania le offerte per l'asta 5G hanno già superato i 6 miliardi di euro.

"Quali effetti avrà in prospettiva l'addio di Google a Huawei al momento non si può ancora valutare" dice un portavoce di Deutsche Telekom.

Ma nel Regno Unito, i due principali operatori mobili hanno tolto i telefoni Huawei da quelli che accompagneranno il lancio delle prime reti commerciali. Una mossa già attuata da tutti gli operatori di Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.