In questa edizione del nostro tiggì vi parliamo

Prima del gran finale di domenica anche Irlanda e Cechia al voto.

Theresa May annuncia fra le lacrime le sue dimissioni, noi abbiamo ripercorso la sua carriera in questo profilo. Ma quali sono i temi che infiammano l'Europa? Abbiamo cercato di metterli in fila.

Intanto il presidente del consiglio Conte incontra Donald Tusk

Questo e molto altro nel nostro telegiornale.