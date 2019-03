Golf: a McIlroy la vittoria al The Players Championship

È trascorso un anno dall'ultimo successo all'Arnold Palmer Invitational: il nordirlandese Rory McIlroy è tornato alla vittoria al "The Players Championship", uno dei tornei più importanti della PGA Tour, l'organizzazione che cura i principali tour professionistici di golf negli Stati Uniti.

McIlroy scrive così il suo nome nell'albo d'oro, inaugurato oltre 40 anni fa dal mito Jack Nicklaus, e scala il quarto posto nel world ranking.

A Ponte Vedra Beach, in Florida, il vincitore ha preceduto di un colpo Jim Furyk. Per quest’ultimo c’è il nono trionfo in un torneo della PGA Tour, esclusi Major e WGC.

Sul terzo gradino del podio sono saliti Pepperell e Vegas, entrambi a meno 14. Tiger Woods si è fermato al trentesimo posto.

Due gli obiettivi del nordirlandese: conquistare la leadership e chiudere il Grande Slam con il successo nel Masters Tournament in Georgia.

Al vertice ancora Dustin Johnson, tallonato da Justin Rose al secondo posto e Brooks Koepka. Superato Justin Thomas, McIlroy prosegue dunque la sua marcia, con Bryson DeChambeau scivolato in sesta posizione e Francesco Molinari stabile all'interno della settima piazza.