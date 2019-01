Germania: Magnitz dell'AFD dimesso dopo violenta aggressione

Con il volto ferito e con i segni del triste episodio di violenza subito lunedi, Frank Magnitz, deputato dell'ultradestra tedescaAFD (Alternativa per la Germania), è stato dimesso dall'ospedale di Brema in cui era rimasto ricoverato alcuni giorni seguito all'aggressione. Che fatica a ricordare.

Secondo una prima ricostruzione delle autorità e di un testimone, sono 3 gli uomini che lo hanno colpito alla testa. Le forze dell'ordine continuano a indagare, ma anticipano che si potrebbe trattare di un'attacco di natura politica.

Franz Magnitz ha voluto rilasciare un'intervista, nonostante lo stato di shock in cui ancora riversa e le dolorose contusioni. "Il testimone, prima della scena, mi aveva avvertito sulla presenza di 3 persone sospettose all'angolo della strada, che indossavano tutte la stessa strana camicia con un cappuccio e grandi sciarpe, quasi non volessero essere riconsciuti. E infatti stavano aspettando proprio me."

L'attacco - non un caso isolato per il partito, già preso di mira da oppositori violenti - è stato denunciato dalla classe politica tedesca, e anche dalla premier Angela Merkel.